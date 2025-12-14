GASTRONOMIA
Lleida premsa sis dels deu millors olis
Mitja dotzena dels lleidatans se situen entre els de millor qualitat del país. Les Borges acull la gala dels II Premis Nacionals als Millors Olis d’Oliva Verge, organitzada per Agricultura
Sis olis de Lleida s’han situat aquesta campanya entre els deu millors de Catalunya, segons revela la selecció feta pel Plafó de Tast Oficial d’Olis Verges d’Oliva, que es va donar a conèixer a la gala dels Premis Nacionals Millors Olis d’Oliva Verge Extra de Catalunya, celebrada a les Borges.
Els sis olis lleidatans de més qualitat han estat Elixir Despinyolada Bio i Elixir Bio, de Cuadrat Valley; Janiroc Koroneiki, Janiroc Lecciana i Janiroc Arbequina, de Pons Tradició, i Oli de Marges-Masia Can Calopa, de l’entitat social L’Olivera.
Completen la llista dels deu millors olis el país Salar d’Arbúcies, de Molí Salar d’Arbúcies; Coll de l’Alba Morruda, de Xavier Guilera Ximenis, del Perelló; Arbor Sacris, de Miliunverd, de la Sénia, i Identitat Olive Oil Empeltre, d’Identitat Olive Oil, d’Horta de Sant Joan.
Del tortal de 186 olis (53 més que l’any passat) que es presentaven als guardons de les catorze categories, la Generalitat ha reconegut un total de 72 productes.
El Plafó de Tast Oficial inclou tastadors d’Itàlia, Grècia i Andalusia, representants de la conselleria d’Agricultura, del Barcelona Centre de Disseny, del Clúster del Packaging, de la Fundació Alícia i del sector de la restauració.
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va definir l’oli d’oliva verge com “un dels grans tresors gastronòmics del país”.
“Catalunya produeix olis de prestigi internacional, que són paisatge i territori, però també innovació, talent i esforç de centenars de productors”, va afegir el conseller.