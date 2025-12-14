La Marató dedicada al càncer supera els 263.000 euros en la primera actualització del marcador
La 34a edició de La Marató de 3Cat ha començat avui amb una primera actualització del marcador solidari que, a les 10.15 hores, ja se situava en 263.112 euros. La xifra marca l’inici d’una jornada dedicada a la prevenció, la detecció precoç i l’impuls de la investigació del càncer.
Sota el lema “Detectem-ho, arreglem-ho”, el canal autonòmic, Catalunya Ràdio i les seves plataformes ofereixen una emissió especial en directe que superarà les 17 hores de durada. La jornada ha arrencat a les 8.00 del matí amb una edició especial d’El suplement de Catalunya Ràdio, conduïda per Roger Escapa des del Port de Tarragona.
A partir de les 9.00, el periodista Ramon Pellicer ha pres el relleu al capdavant de La Marató des de la Torre Bellesguard, antiga clínica oncològica i un espai especialment simbòlic per a aquesta edició. A la tarda, el programa continuarà des de Sant Joan Despí, amb testimonis, reportatges i connexions arreu del territori.
La jornada solidària compta amb una àmplia participació artística, amb actuacions de Pablo Alborán, Antonio Orozco, Rigoberta Bandini, Mishima, Els Catarres i Lax’n’Busto. També hi intervenen cares conegudes com Julia Otero, Òscar Dalmau, Ricky Rubio i Andrea Fuentes, que han viscut el càncer de prop i aporten el seu testimoni a una de les cites solidàries més importants del calendari audiovisual català.La Marató de TV3 dedicada al càncer supera els 263.000 euros en la primera actualització del marcador