SEGRE

La Marató dedicada al càncer supera els 263.000 euros en la primera actualització del marcador

Foto de família de la presentació de La Marató de 3Cat a la Torre Bellesguard a Barcelona

Foto de família de la presentació de La Marató de 3Cat a la Torre Bellesguard a Barcelona

Publicat per
Redacció
Guissona

Creat:

Actualitzat:

La 34a edició de La Marató de 3Cat ha començat avui amb una primera actualització del marcador solidari que, a les 10.15 hores, ja se situava en 263.112 euros. La xifra marca l’inici d’una jornada dedicada a la prevenció, la detecció precoç i l’impuls de la investigació del càncer.

Sota el lema “Detectem-ho, arreglem-ho”, el canal autonòmic, Catalunya Ràdio i les seves plataformes ofereixen una emissió especial en directe que superarà les 17 hores de durada. La jornada ha arrencat a les 8.00 del matí amb una edició especial d’El suplement de Catalunya Ràdio, conduïda per Roger Escapa des del Port de Tarragona.

A partir de les 9.00, el periodista Ramon Pellicer ha pres el relleu al capdavant de La Marató des de la Torre Bellesguard, antiga clínica oncològica i un espai especialment simbòlic per a aquesta edició. A la tarda, el programa continuarà des de Sant Joan Despí, amb testimonis, reportatges i connexions arreu del territori.

La jornada solidària compta amb una àmplia participació artística, amb actuacions de Pablo Alborán, Antonio Orozco, Rigoberta Bandini, Mishima, Els Catarres i Lax’n’Busto. També hi intervenen cares conegudes com Julia Otero, Òscar Dalmau, Ricky Rubio i Andrea Fuentes, que han viscut el càncer de prop i aporten el seu testimoni a una de les cites solidàries més importants del calendari audiovisual català.La Marató de TV3 dedicada al càncer supera els 263.000 euros en la primera actualització del marcador

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking