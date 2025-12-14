URBANISME
El mirador del Secà, més popular i verd
Una quarantena de persones van participar ahir en una plantació popular d’arbres a l’entorn del mirador del Secà de Sant Pere de Lleida. Una iniciativa que va organitzar l’ajuntament en col·laboració amb l’empresa Maderas Obiols i l’entitat social Aspros en la qual es van plantar 50 arbres i 726 arbustos. La plantació s’ha dividit en dos sectors, a la zona que hi ha al costat de l’aparcament del mirador s’han plantat 26 arbres i 726 plantes, mentre que a la zona inferior s’han plantat 24 pins blancs i alzines. També s’han plantat plataners, lledoners, roures i xiprers, així com arbustos de romer, lavanda o farigola, entre altres varietats.
A la plantació van assistir l’alcalde, Fèlix Larrosa, i les tinentes d’alcalde d’Agenda Urbana, Begoña Iglesias, i de Seguretat i Civisme, Cristina Morón. Larrosa va recordar que a la zona de la plantació, situada al límit entre els barris del Secà i Balàfia, es preveuen construir nous habitatges i equipaments i va agrair la col·laboració de Maderas Obiols i Aspros en l’activitat. “Avancem per fer una ciutat més verda, bonica i empàtica i aquest serà un espai d’ombra en el qual poder descansar i mirar la ciutat”, va assenyalar Larrosa.