OBITUARI
Mor Gabriel Masfurroll, pioner de la sanitat privada
Exdirectiu del Barça, el seu grup gestiona la Clínica Mi NovAliança de Lleida
Gabriel Masfurroll Lacambra, exvicepresident del FC Barcelona, president de Clíniques Mi i considerat un pioner en el desenvolupament del sector sanitari privat a Espanya, va morir ahir als 72 anys, segons va informar el grup Clínicas Mi, amb dos centres sanitaris a Barcelona i Lleida.
La llarga trajectòria de Masfurroll en l’àmbit de la gestió hospitalària privada va merèixer que li atorguessin diferents distincions, entre les quals la Creu de Sant Jordi el 2008.
Economista de formació, l’empresari va iniciar la seua activitat professional a l’hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona i va exercir diversos càrrecs en altres centres hospitalaris com la Fundació Puigvert, la Fundació Jimenez Díaz o la Clínica Quirón.
Masfurroll també va ocupar càrrecs directius i en consells d’administració de companyies sanitàries tant estatals com internacionals.
Entre les fites de la seua carrera destaca la creació d’USP Hospitales el 1997, de la qual va ser fundador, president i conseller delegat fins 2010 i que es va estendre a quatre països: Espanya, Portugal, Marroc i Angola.
L’adquisició de la Clínica Tres Torres de Barcelona el 2015 va ser el primer pas per a la creació del que acabaria sent el Grupo Clínicas Mi.
Una vida lligada a l’esport
La vida de Masfurroll va estar també molt lligada a l’esport, ja que va ser nadador d’alta competició i va arribar a formar part de la selecció espanyola. Posteriorment, va ser directiu del FC Barcelona en diverses etapes.
Al club blaugrana va ser membre de la Junta directiva en el període 1988-1992, vicepresident del club entre 2000 i 2003 i vicepresident de la Fundació FC Barcelona entre 2010 i 2015.
L’entitat esportiva va expressar mitjançant un missatge a la xarxa social X dirigit als seus familiars i amics el condol per la mort de Masfurroll.
El públic del Camp Nou va fer ahir un minut de silenci com a homenatge a la seua trajectòria i a la seua vinculació amb el club abans de començar el partit de futbol del Barça contra l’Osasuna.
D’altra banda, Masfurroll va ser també membre del Consell Social de la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona) durant nou anys.
L’empresari va ser un dels impulsors de la Fundació Catalana Síndrome de Down en els seus inicis.