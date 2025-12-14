El periodista pallarès Albert Elfa presenta el seu llibre a Sort
El periodista i documentalista pallarès Albert Elfa (Mont-ros, la Torre de Cabdella, 1957) va presentar divendres el seu llibre Oh, la humanitat! (Folch & Folch Editors) a la Biblioteca de Sort, en un acte conduït pel director de l’espai, Rosendo Manrique. L’obra és una recopilació de cròniques i relats firmats per Elfa des de Gaza a Washington, passant per Brussel·les i Amèrica Llatina, entre altres ubicacions. El corresponsal comparteix records de guerra i catàstrofes, però també anècdotes divertides i inspiradores.