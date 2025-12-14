CERTÀMENS
Vestits de Paper internacionals
Amposta i Almenar es van coronar com a guanyadores en la 61 edició del concurs de Mollerussa. També va guanyar la Llar de Jubilats d’Alguaire i una dissenyadora de la ciutat de Porto
Amposta i Almenar es van coronar ahir com els grans noms del 61 Concurs de Vestits de Paper de Mollerussa, al monopolitzar bona part del podi en el qual també van ser presents Alguaire, Bilbao i Porto. L’Associació Artesanal Vestits de Paper d’Almenar va conquerir el primer premi de Fantasia amb Deesa Nivaria i el tercer de Moda Actual amb Magia trenzada, mentre que Amposta va sumar quatre guardons: el segon premi de Moda Actual amb Bloom (Mireia Panisello), el tercer de Fantasia amb Bernat de Ventadorn (Yolanda Moreno); i en Època, el segon guardó amb Reialesa de paper (Paquita Pagà) i el tercer amb Annie Londonderry (Mireia Panisello).
El jurat va atorgar la principal distinció de Moda Actual a Horizonte de Logroño, de Victóriya Baronene (Bilbao), un vestit de dos peces treballat a ganxet amb paper japonès bordeus que evoca les cúpules i les vinyes de La Rioja. El Deesa Nivaria de Fantasia és una creació de ganxet i punt decorada amb flocs de neu, tires que suggereixen una aurora boreal i una capa que recorda la resplendor del gel. En Època, el triomf va ser per a Samsara, de la Llar de Jubilats Joan Banyeres i Cateura (Alguaire): un vestit daurat brodat peça a peça amb ganxet i pedreria de paper, inspirat en una emperadriu d’Orient.
La resta del podi es va completar amb el segon premi de Fantasia per a Oyà, de Joana Bourbon (Porto), una presència que va reforçar la projecció internacional d’aquesta edició del certamen. El concurs va reunir una cinquantena de participants, procedents de diferents punts de Catalunya i de la resta de l’Estat, a més de Portugal. La gala, celebrada al Teatre L’Amistat de Mollerussa, va tornar a convertir l’escenari en passarel·la i laboratori artesanal, amb la periodista Ariadna Oltra al capdavant de la conducció de l’esdeveniment i una actuació a càrrec del Mag Lluc.
De la passarel·la al museu: un total de 13.000 euros en premis
El certamen va repartir 13.000 euros en premis en metàl·lic i els dissenys guardonats passaran a formar part de la col·lecció permanent del museu. La nit del paper va deixar a més moments com la presentació d’un conjunt masculí cedit per la firma convidada Batech, i reproduït íntegrament en paper per la modista d’Alguaire Carme Solà. Aquest exercici de precisió va bastir un pont entre la moda tècnica contemporània i l’ofici pacient que sosté aquesta tradició. Val a recordar que la capital del Pla d’Urgell impulsa la candidatura de la Unesco L’art de cosir vestits de paper per a la seua inclusió com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat juntament amb l’ajuntament d’Amposta i la Unió de Parròquies de Porto.