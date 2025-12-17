ART
‘Plantes migrants’, en una mostra a l’Arborètum
L’Arborètum, el jardí botànic de Lleida, organitza aquest dissabte a les 12.00 una visita guiada per l’exposició Plantes migrants, de l’artista i jardinera Vicky Benítez. La mostra reuneix un conjunt de pintures elaborades sobre paper fet amb fibres de plantes al·lòctones –com la canya comuna, la figuera de moro o l’atzavara– que formen part del catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores. A través del projecte, Benítez explora el significat ecològic, històric i polític d’aquestes espècies, estretament vinculades als processos de colonialisme europeu i capitalisme global, que han impulsat el desplaçament i la mercantilització de la vida vegetal al planeta. L’exposició està comissariada per Christian Alonso i la visita comentada és gratuïta. Paral·lelament, la mostra es pot veure de dimarts a diumenge de 10.00 a 17.00 hores, en horari d’obertura de l’Arborètum.