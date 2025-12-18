ENTITATS
Reclamen mesures per dignificar el dol perinatal
Montse Robles, de Chisana de Lleida, al Senat. Registre simbòlic, baixes mèdiques i reconeixement, entre les propostes
La presidenta de la Federació Espanyola de Dol Perinatal i de l’associació Chisana de Lleida, Montse Robles, va comparèixer ahir en la comissió d’Igualtat del Senat per reclamar els drets bàsics de memòria, acompanyament i protecció social de les famílies que afronten una pèrdua gestacional, perinatal o neonatal. “El dol perinatal no pot continuar sent invisible. Demanem un marc legal i social que reconegui la dignitat de totes les famílies, independentment de l’edat gestacional o de la comunitat autònoma on visquin”, va dir Robles, que va comparèixer amb María González, presidenta de l’associació basca Esku Hutsik, que va recordar que “el dol ha de ser reconegut com un dret”.
Entre les propostes s’inclou el registre simbòlic estatal voluntari per a nadons nascuts sense vida, accessible digitalment i sense efectes legals successoris ni fiscals, amb valor emocional i social. També reclamen baixes mèdiques automàtiques per dol perinatal, proporcionals al trimestre de gestació, i reconeixement del dret al dol també per al progenitor no gestant.
Així mateix, demanen un registre estadístic de pèrdues gestacionals abans de les 22 setmanes, mesures fiscals i socials com espais gratuïts als cementiris o reducció de l’IVA en serveis funeraris, així com el reconeixement en la llei de famílies.