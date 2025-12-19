TRADICIONS
La plaça Paeria sona a Nadal
Uns 150 cantaires de totes les edats de l’Orfeó Lleidatà interpreten nadales i cançons populars del món. Pessebre Vivent dels Mangraners, els dies 25 i 26
L’Orfeó Lleidatà va complir ahir a la tarda de nou una actuació que ja es converteix gairebé en una tradició en les dates prèvies a Nadal. Uns 150 cantaires de totes les edats van regalar a la gent que passejava per la plaça de la Paeria de Lleida un concert de nadales i cançons populars d’arreu del món. Per aquest escenari central de l’Eix Comercial van passar alumnes de l’escola musical (la Coral Vailets i la Coral Xiquets i el Cor Jove) i els adults del Cor de l’Orfeó.
Estava programat un ampli repertori, des de nadales locals, com Nadal al teu costat, del lleidatà Antoni Tolmos, a temes tradicionals com Santa Nit i populars com Jingle Bells. Com a final de concert, estava previst un cant comú de tots els participants interpretant El noi de la mare.
D’altra banda, unes hores abans, la Paeria va acollir la presentació d’una altra tradició nadalenca, la 55 edició del Pessebre Vivent dels Mangraners, el 25 i 26 de desembre (18.00 a 20.00 h) en un espai natural d’uns 2.000 metres quadrats al costat de l’associació Hangar del barri.