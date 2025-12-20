TRADICIONS
L’Obert de Nadal arranca amb música i pessebres
L’Obert de Nadal del Centre Històric de Lleida va inaugurar ahir a la tarda la segona edició amb una visita a l’exposició Diorames i pessebres de l’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes i una cantata de nadales a càrrec de la coral comunitària de l’Orfeó Lleidatà a la capella del Peu del Romeu.
També va tenir lloc una representació itinerant, un tardeig nadalenc de la mà del celler El Barri, exposicions i tallers, entre d’altres. Durant l’acte d’inauguració, el regidor de Participació, Roberto Pino, va explicar que el certamen té per objectiu “visibilitzar les entitats del barri i posar de relleu tot el treball comunitari que es fa per millorar la cohesió i la convivència i donar veu” als veïns del Centre Històric. La programació continua avui a les 10.00 hores a la Seu Vella, amb la quarta Caminada per la Convivència d’Integra Lleida.