SEGRE

CIÈNCIA

Capten l’acostament del cometa interestel·lar 3 I/Atlas a la Terra

El cometa 3 I/Atlas va arribar des de més enllà del Sistema Solar. - EFE/NASA, ESA, STSCI, SR. JEWITT (UCLA)

El cometa 3 I/Atlas va arribar des de més enllà del Sistema Solar. - EFE/NASA, ESA, STSCI, SR. JEWITT (UCLA)

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

El cometa interestel·lar 3 I/Atlas va fer l’aproximació més propera a la Terra durant les primeres hores de divendres.

L’objecte interestel·lar, que continua avançant rumb a les regions exteriors del Sistema Solar per continuar la seua travessia a través de la Via Làctia, és possiblement el cometa més antic que s’ha registrat mai.

El seu pas ha donat a la comunitat científica una oportunitat inèdita per estudiar la composició de cossos formats al voltant d’estrelles diferents al Sol.

El Two-meter Twin Telescope (TTT), situat a l’observatori del Teide, va realitzar la primera detecció d’un raig de gas i pols (o jet) i la seua modulació periòdica del cometa. El seu estudi proporciona una visió única sobre la naturalesa d’un cos celeste format fora del nostre Sistema Solar.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking