CIÈNCIA
Capten l’acostament del cometa interestel·lar 3 I/Atlas a la Terra
El cometa interestel·lar 3 I/Atlas va fer l’aproximació més propera a la Terra durant les primeres hores de divendres.
L’objecte interestel·lar, que continua avançant rumb a les regions exteriors del Sistema Solar per continuar la seua travessia a través de la Via Làctia, és possiblement el cometa més antic que s’ha registrat mai.
El seu pas ha donat a la comunitat científica una oportunitat inèdita per estudiar la composició de cossos formats al voltant d’estrelles diferents al Sol.
El Two-meter Twin Telescope (TTT), situat a l’observatori del Teide, va realitzar la primera detecció d’un raig de gas i pols (o jet) i la seua modulació periòdica del cometa. El seu estudi proporciona una visió única sobre la naturalesa d’un cos celeste format fora del nostre Sistema Solar.