PATRIMONI
L’últim sol de tardor pinta la rosassa de la Seu Vella
La projecció lluminosa té lloc amb el solstici d’hivern
A les portes del solstici d’hivern, el presbiteri de la Seu Vella de Lleida va acollir ahir a primera hora de la tarda un fenomen lluminós que només es dona una vegada a l’any: la projecció solar perfecta de la rosassa de Ponent sobre el seu absis. Després que el fotògraf especialitzat en astronomia Ramon I. Canyelles comprovés durant un any com es movia el recorregut de la llum del sol que entra per la rosassa, va poder constatar el desembre del 2024 que l’arribada a l’absis es produïa precisament amb el canvi d’estació. Per mostrar-ho al públic, l’associació Amics de la Seu Vella va organitzar un acte que va incloure una conferència sobre el fenomen conduïda per Canyelles. Malgrat que la jornada es va despertar grisa i dominada per la boira, poc abans de la cita el cel es va aclarir i va permetre que el sol executés la projecció tal com es preveia. L’activitat va reunir més de mig centenar d’assistents.
Paral·lelament, la rapsoda Anna-Maria Giménez va recitar dos sonets que va compondre inspirant-se en aquest singular fenomen, tant el seu descobriment com la seua presentació a la ciutadania. De fet, Giménez i Canyelles estan confeccionat un llibre que recopila una cinquantena de sonets i fotografies inspirades en la Seu Vella, i preveuen que surti a la llum l’any que ve.