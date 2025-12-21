ACTIVITATS
Llum de la Pau a l’Obert
Iniciativa sobre el dret a una llar digna. Espectacles, mercat i música complementen la programació
La segona i última jornada de l’Obert de Nadal del Centre Històric va continuar ahir amb les activitats, com la rebuda de la Llum de la Pau que va tenir lloc a l’avinguda Blondel. L’activitat, que té com a objectiu conscienciar sobre la importància d’un habitatge digne i segur, va ser organitzada per Agrupament Escolta i Guia Lo Manaix, amb el suport de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya i la col·laboració de l’IEI i la Paeria. El dia va començar amb la quarta edició de la Caminada per la Convivència, organitzada per Integra Lleida, amb sortida des de la Seu Vella. L’activitat va recórrer cinc quilòmetres. Així mateix, el Camarlenc ja es va deixar veure en un acte a la plaça de la Font dels Tritons mentre que durant el matí i la tarda es va celebrar la XX Biennal del Pessebre Català, amb una mostra de diorames i pessebres d’entitats de Catalunya, organitzada per l’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes.
L’Obert també va comptar amb un Mercat de Nadal d’entitats del barri al carrer Cavallers i un espectacle familiar de la companyia Xip Xap al Mercat del Pla. Així mateix, la programació incloïa l’actuació musical del quartet Immortality. Una vintena d’entitats participen en aquesta nova proposta comunitària i festival que busca omplir els carrers d’activitats culturals, socials i lúdics en el marc de les celebracions nadalenques.