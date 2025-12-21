Més de 200 trucades al 112 per l’episodi de pluges d'aquest cap de setmana
Les fortes pluges d’aquest dissabte han provocat almenys 202 trucades al telèfon d’emergències 112 i 80 avisos als Bombers de la Generalitat, segons ha informat Protecció Civil. La major part de les incidències s’han concentrat a l’àrea metropolitana de Barcelona, especialment al Barcelonès (43,6%) i al Maresme (24,3%), amb Badalona com a ciutat més afectada.
Els Bombers han fet 21 actuacions a Badalona, nou a Santa Coloma de Gramenet, sis a Mollet del Vallès, cinc a Sant Fost de Campsentelles i cinc a Sabadell. Badalona també encapçala els registres de precipitació del Servei Meteorològic de Catalunya, amb 76,4 litres per metre quadrat.
A Granollers, les pluges han obligat a desallotjar preventivament un bloc de cinc plantes per perill d’esfondrament després que el sobrepès d’aigua en una terrassa trenqués diverses bigues. En total, s’han evacuat 26 persones de vuit habitatges. A Vilassar de Mar, una furgoneta ha estat arrossegada per una riuada, tot i que el conductor n’ha pogut sortir il·lès.
Protecció Civil demana mantenir la prudència fins que finalitzi l’episodi, ja que s’esperen precipitacions intenses al litoral i prelitoral durant la nit i matinada. Diumenge hi haurà una treva, però no es descarta un nou front de pluja al nord-est del país cap al vespre.