NADAL
Retorn al passat
Sant Guim de la Plana estrena temporada del seu pessebre vivent dedicat als oficis perduts amb 37 escenes i 250 figurants. La Seu també inaugura la segona edició del seu
Sant Guim de la Plana ha estrenat una nova edició del tradicional Pessebre Vivent dels Oficis Perduts, una de les representacions nadalenques més destacades de Lleida, que aquest any arriba a la 39 edició. Així, el muntatge transforma els carrers i els interiors de les cases del nucli antic en un recorregut per la vida quotidiana i els oficis tradicionals de la Segarra.
Més de 250 visitants van gaudir ahir de la primera funció de la temporada, en la qual es poden veure 37 escenes dedicades majoritàriament a oficis avui desapareguts, com el d’espardenyer, ferrer, ceramista o teixidor. Aquestes es combinen amb altres de la vida diària d’antany, com fer la bugada, la cuina a l’hostal, desgranar panís, treure aigua de la cisterna, fer sabó o el mercat. Només una escena és bíblica, el naixement de Jesús, ja que el pessebre se centra en la recuperació dels anomenats oficis perduts, motiu pel qual es coneix com el Pessebre dels Oficis Perduts. Totes les escenes estan representades amb gran detall i compten amb molts elements i eines de l’època.
Com a novetat, aquest any no hi ha animals vius, una decisió marcada per les restriccions que fins fa poc en limitaven la presència. El pessebre es podrà visitar fins a l’11 de gener, en un total de vuit jornades més: avui, els dies 26, 27 i 28 de desembre i els dies 3, 4, 10 i 11 de gener, amb dos sessions diàries a les 18.30 i a les 19.00 hores.
Amb 250 figurants
Jaume Oliva, president de l’associació cultural La Marinada (organitzadora del pessebre), va destacar que “és també un viatge al passat a través d’un museu viu, on les mans recorden antics oficis, el temps sembla aturar-se i la memòria de la comarca torna a caminar entre nosaltres”. Oliva va subratllar el caràcter intergeneracional del projecte, que reuneix veïns de totes les edats i suma 250 figurants en un municipi de tot just 80 habitants.
En paral·lel, es manté l’opció del recorregut virtual amb ulleres de realitat virtual al local social, pensat especialment per a persones amb mobilitat reduïda. Aquesta experiència permet seguir l’itinerari complet sense necessitat d’accedir a cellers, cases i escales antigues.
La Seu d’Urgell
En un altre ordre de coses, la Seu d’Urgell també va inaugurar ahir el seu pessebre vivent, iniciativa que arriba a la segona edició, de la mà del conseller de Justícia de la Generalitat, Ramon Espadaler; l’alcalde de la ciutat, Joan Barrera; el bisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra, Josep-Lluís Serrano Pentinat, i el president de l’Associació del Pessebre Vivent, Àlex Riba. La representació compta amb més d’un centenar d’actors i actrius, i recorre el centre històric de la capital de l’Alt Urgell, començant per la biblioteca de Sant Agustí. El pessebre també es podrà visitar aquesta tarda a les 18.00, a les 18.45 i a les 19.30, així com els dies 27 i 28 de desembre a les mateixes hores. A més, Espadaler va aprofitar la seua estada per visitar l’ajuntament de la Seu i el centre Barnahus, i estava previst que es reunís amb el bisbe Serrano i la comunitat musulmana del municipi.