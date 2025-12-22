FESTES
Lleida ja es troba en ple Nadal
La tradicional representació d’‘Els pastorets’, d’AEM Teatre, a l’Escorxador, i concerts de nadales a les comarques. El turisme rural ja arriba al 85% d’ocupació la Nit de Cap d’Any
Les comarques lleidatanes ja celebren Nadal amb magnificència, a falta d’escassos dies per al 25 de desembre. Una de les propostes més esperades en aquestes dates és la tradicional representació de l’obra Els pastorets, a càrrec de la companyia AEM Teatre, que va tenir lloc ahir en dos sessions al Teatre Municipal de l’Escorxador de Lleida. Es tracta d’un clàssic nadalenc dirigit per Carlos Antelo que explora les aventures dels pastors Borrego i Carquinyoli, que hauran de vèncer els dimonis que sotgen un poble sencer. La posada en escena va comptar amb la col·laboració del Club Patrícia, el Grup Sardanista Montserrat i els Diables de l’Ereta. Abans, dissabte, AEM Teatre va fer la primera funció de l’obra al mateix escenari.
Paral·lelament, el consell comarcal de l’Urgell va estrenar el diumenge passat 14 de desembre el cicle de concerts Veus de Nadal amb l’actuació de la coral Arc de Sant Martí de Sant Martí de Maldà a l’església Santa Maria de Vallbona de les Monges. El certamen va continuar aquest cap de setmana (vegeu el desglossament) i té per objectiu atansar la música coral i les tradicions nadalenques a tots els municipis de la comarca i garantir una oferta cultural de qualitat i accessible.
Així mateix, també hi va haver concerts de nadales a localitats del Pla d’Urgell com Torregrossa.
Turisme rural
Quant a la Nit de Cap d’Any, la demarcació de Lleida ja registra un 85% d’ocupació en turisme rural. De fet, ocupa actualment la cinquena posició de l’Estat amb més ocupació, només precedida per Barcelona i Santa Cruz de Tenerife (amb un 88%), i Huelva i Múrcia (86%). D’altra banda, l’Associació de Professionals de Turisme Rural (Autural) data la mitjana estatal entorn del 90 % per a les festes nadalenques que són festius, això és la Nit de Nadal i la Nit de Cap d’Any. No obstant, el seu president, Francisco Parra, assenyala que Nadal és una festa “familiar” i el percentatge gira al voltant del 60% d’ocupació.