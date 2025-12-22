FESTES
La Papanoelada recapta 350 joguets
Uns 400 vehicles van recórrer ahir Lleida amb motiu de la 9a edició de la iniciativa solidària. El ‘Christmas & Hits’ de l’Orfeó va omplir la Llotja i Arbeca va recuperar el seu ‘Cant de la Sibil·la’
La novena edició de la iniciativa solidària Papanoelada va mobilitzar ahir unes 460 motos i una desena de cotxes Mini, segons va informar la Guàrdia Urbana. Els conductors van recórrer Lleida disfressats amb el vestit de Papa i Mama Noel per recaptar joguets per als infants dels CRAE de la capital i de Juneda, a més del centre Acompanya’m de Sant Joan de Déu (que atén nens amb problemes de salut mental), la Llar Mare Esperança, entre altres associacions i entitats. En total, van recaptar uns 350 joguets. “Estem molt contents amb l’acollida que ha tingut aquesta edició, i més tenint en compte que semblava que la meteorologia no ens acompanyaria”, van explicar Francis S. i Noel O., organitzadors de la Papanoelada. El recorregut va sortir a primera hora del matí del pàrquing de la Seu Vella, fins a arribar als Camps Elisis.
“És un moment molt bonic, ens reunim tots els motards de la ciutat i els voltants per ajudar a fer feliços els més petits”, assegura la Maria, que ahir va participar per quarta vegada en aquesta iniciativa benèfica.
Una altra de les propostes assenyalades d’ahir va ser l’espectacle Christmas & Hits, que presenta cada any l’Orfeó Lleidatà al teatre de la Llotja. La proposta va omplir per complet la sala Ricard Viñes i va oferir un viatge musical intergeneracional, des dels anys 50 del segle passat fins a l’actualitat. La cita va estar conduïda per Ferran Aixalà i Jordi Huete, i va comptar amb la direcció musical de Pol Pastor i la col·laboració especial del Cor Jove de l’Orfeó.
També ahir, la companyia teatral lleidatana SAC Espectacles va dinamitzar una activitat sobre la tradició de la soca o el tió a la Granja Pifarré, en forma de gincama. El contacontes Ramon Caballol va conduir l’experiència, en què van participar petits i grans. Finalment, després de resoldre el joc, els assistents van poder fer cagar la soca.
Patrimoni per Nadal
Abans, dissabte, Arbeca va recuperar finalment el seu tradicional Cant de la Sibil·la, després de 22 anys des de l’última vegada que es va posar en escena (el 2003), de la mà de la formació de música antiga La Follia Consort. La seua representació va tenir lloc a l’església parroquial del municipi i es tracta d’una versió excepcional d’aquest drama litúrgic, ja que està escrit en llatí i es va conservar amb la pauta musical que reproduïa el cant original, que data del segle XV.