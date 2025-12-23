Així et pots recuperar bé de la grip: errors que retarden la tornada a la normalitat
El repòs real, la hidratació constant i evitar l'exercici intens són pilars per a una recuperació completa de la grip i la tornada a la rutina.
Espanya ha experimentat a principis de 2025 un dels repunts de grip més significatius dels darrers anys. Segons les darreres dades del Sistema de Vigilància d'Infecció Respiratòria Aguda (SiVIRA) de l'Institut de Salut Carlos III de Madrid, la incidència s'ha duplicat en una setmana, assolint 164,6 casos per cada 100.000 habitants. Malgrat que la majoria reconeix els símptomes, una recuperació adequada de la grip és sovint negligida, allargant el malestar.
Aquests són els cinc errors freqüents que retarden la tornada a la normalitat.
Aquesta manca d'una recuperació post-gripal conscient i efectiva pot comportar conseqüències negatives, com ara una fatiga prolongada i un esgotament, un augment del risc de recaiguda i malestar general o fins i tot l'aparició de complicacions respiratòries greus i persistents. El cos, fins i tot sense febre, manté un procés inflamatori intern i persistent que requereix atenció. Nara Seguros subratlla la importància de seguir pautes específiques per evitar aquests problemes i assegurar una recuperació completa.
Tornar a la rutina massa aviat
Un dels errors més habituals és la reincorporació prematura a les activitats diàries. Encara que la febre hagi remès, l'organisme continua immers en un procés inflamatori intern i actiu que exigeix un repòs continuat. Forçar el ritme pot derivar en un cansament extrem, possibles recaigudes i debilitament del sistema immunitari, allargant el període de convalescència.
Hidratació insuficient
La febre i la congestió nasal són factors que incrementen la deshidratació corporal de manera significativa. Per això, és crucial mantenir una ingesta constant de líquids, fins i tot sense sensació de set. L'aigua, les infusions, els brous i les begudes temperades són aliats excel·lents per fluidificar les mucositats i proporcionar un alleujament significatiu a la gola.
Reprendre l'exercici intens de cop
Després d'un període de repòs forçat, el cos no es troba en condicions òptimes per a una represa immediata de l'activitat física intensa. Activitats com córrer, fer spinning o entrenaments d'alta intensitat poden provocar marejos, hipotensió o dolors musculars. L'enfocament recomanat és una tornada progressiva a l'exercici, començant amb passejades suaus i estiraments lleugers.
Descuidar l'alimentació posterior
Un cop superada la fase més aguda de la malaltia, és comú que es torni a una alimentació poc equilibrada i nutritiva, amb menjars pesats o deficients en nutrients. Una dieta rica en fruites, verdures, proteïnes magres i aliments de fàcil digestió és fonamental per afavorir la recuperació energètica i el benestar general.
Ignorar senyals d'alarma
És vital estar atents a qualsevol senyal d'alarma. Si la tos s'agreuja, la febre reapareix, sorgeix dificultat per respirar o els símptomes persisteixen més d'una setmana sense millora, és imprescindible buscar l'opinió d'un professional sanitari. Aquests indicadors podrien assenyalar la presència d'infeccions secundàries com bronquitis o sinusitis, que requereixen tractament.
Cal remarcar la importància d'una recuperació conscient: “Escoltar el cos és essencial. Sovint reduïm la grip a una cosa passatgera, quan en realitat requereix un procés de recuperació conscient. Els bons hàbits —descans, hidratació i moviment moderat— són la millor eina per tornar a la rutina sense arrossegar molèsties”. Aquesta perspectiva subratlla que una recuperació completa de la grip no és només la desaparició dels símptomes, sinó la restauració plena de la vitalitat.