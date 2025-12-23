“Per a nosaltres, repartir un premi és com guanyar la grossa”
La satisfacció va inundar ahir l’administració número 1 d’Olot, El Fesol de la Sort, després de repartir 200.000 euros d’un quart premi amb el 78477, el mateix número agraciat a Badalona. L’administració de la capital de la Garrotxa també en va vendre una sèrie. El seu responsable, Alfredo Alfaro, destaca que és la tercera vegada en set anys que reparteix un número premiat amb el sorteig: “Per a una administració donar un premi per Nadal és com guanyar la grossa”.