Primer “molt repartit” i el segon cau a Madrid
L’alcalde de Villablino, Mario Ribas, celebrava ahir la pluja de milions que la grossa va deixar al seu municipi, especialment perquè estava “molt, molt repartit”, va assegurar. Molt emocionada es va mostrar també Esther, lotera des de fa 16 anys a l’administració madrilenya de Ciudad Lineal que va vendre 160 dècims agraciats amb el primer premi per primera vegada. Va explicar que una associació ha estat la més afavorida. “Van venir justament demanant un dos”, va explicar. Mentrestant, el segon premi (70048) es va vendre íntegrament (198 sèries) al carrer Barquillo 10 de Madrid a molts veïns del barri i empreses, entre les quals la firma de moda Bimba y Lola, la seu de la qual a Vigo explotava d’alegria perquè hi han arribat prop de 97 milions. Pera Raquel Méndez, una de les treballadores de l’administració que ahir celebrava el seu aniversari, entregar 247 milions suposa “sortir per la porta gran” abans de jubilar-se.