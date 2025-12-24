Imatges d'un temps i d'un país als pessebres vivents de Sant Guim i Ardèvol
Sant Guim de la Plana i Ardèvol (Solsonès) recreen oficis antics i escenes històriques fins a l'11 i 4 de gener de 2026, respectivament.
Durant la temporada nadalenca de 2025-2026, els pessebres vivents es consoliden com una tradició arrelada a Catalunya, oferint experiències immersives. Dues propostes destacades són el de Sant Guim de la Plana, centrat en la recuperació d'antics oficis, i el d'Ardèvol, al Solsonès, que combina escenes bíbliques amb la recreació del segle XVIII. Aquestes representacions es podran visitar des del 26 de desembre de 2025 fins a principis de gener de 2026, amb horaris vespertins.
El Pessebre Vivent de Sant Guim de la Plana (Segarra) es distingeix per la seva dedicació als oficis artesanals ja oblidats. Aquesta edició, que s'estendrà fins a l'11 de gener de 2026, presenta més de 34 escenes i prop de 300 figures, ambientades en un marc medieval. Les representacions tindran lloc els dies 26, 27 i 28 de desembre de 2025, i els dies 3, 4, 10 i 11 de gener de 2026, sempre a les 18:30 hores.
Per la seva banda, el Pessebre Vivent d'Ardèvol (Solsonès) mobilitza anualment prop de 200 actors per a una posada en escena que viatja des de passatges bíblics fins a la vida del segle XVIII. Aquesta proposta cultural es podrà gaudir els dies 26, 27 i 28 de desembre de 2025, i els dies 3 i 4 de gener de 2026, amb sessions a les 18:30 i 19:30 hores.
Ambdues iniciatives representen una oportunitat per a la ciutadania de submergir-se en recreacions històriques i culturals de gran valor. Aquests esdeveniments no només preserven tradicions nadalenques, sinó que també dinamitzen el turisme local i posen en relleu el patrimoni immaterial de les comarques de la Segarra i el Solsonès, oferint una perspectiva única sobre el passat.