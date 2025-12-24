Les característiques que han de complir les balises V16 obligatòries des de l’1 de gener
La balisa V-16 serà obligatòria a partir de l’1 de gener de 2026 per senyalitzar avaries i accidents a la carretera. Les balises hauran d’estar certificades per IDIADA o LCOE, que són els laboratoris tècnics autoritzats que ratifiquen que els models compleixen amb la normativa exigida per a l’ús i bon funcionament d’aquesta.
No portar la balisa V-16 al vehicle o portar-ne una que no estigui homologada portarà una sanció considerada lleu de 80 euros, mateixa quantitat que l’establerta per al que no portés els triangles de presenyalització.
Des de la Direcció General de Trànsit (DGT) recorden que aquest dispositiu, que substituirà als triangles d’emergència, té per objectiu reduir la sinistralitat, evitant que els ocupants del vehicle accidentat l’hagin d’abandonar per col·locar-lo i avisant la resta de conductors de la zona que hi ha un vehicle avariat.
Hauran de portar la balisa V-16 els turismes, furgonetes, autobusos, vehicles mixtos, camions i conjunts de vehicles no especials, conforme al previst a l’annex XII del Reglament General de Vehicles. En el cas de les motocicletes, es recomana la seua utilització per raons de seguretat encara que no existeix obligació.
L’aparell s’haurà de guardar carregat a la guantera o en un altre lloc accessible dins del vehicle. En el cas d’haver d’utilitzar-lo, el conductor l’encendrà i el col·locarà des de l’interior del cotxe en la part més alta possible del vehicle, de manera que la seua visibilitat física sigui més gran (el sostre o, en el cas dels autobusos i camions, la porta del conductor).
Una vegada que la balisa estigui encesa i col·locada dalt del vehicle, aquesta emetrà un senyal lluminós i, a més, transmetrà la ubicació exacta del vehicle avariat de forma automàtica a la plataforma DGT 3.0.
D’aquesta manera, els conductors que circulin per la zona rebran aquesta informació a través dels seus navegadors, aplicacions de mobilitat o panells de missatge variable. Després d’això, correspondrà al conductor valorar si és possible abandonar o no el vehicle en condicions de seguretat.