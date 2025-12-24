Quin temps farà la Nit de Nadal i el dia de Nadal a Lleida? Baixes temperatures i nevades
La província es prepara per a unes festes nadalenques marcades per les baixes temperatures, nevades al Pirineu i precipitacions generalitzades
La província de Lleida es prepara per a unes festes nadalenques amb un ambient gèlid i la presència de neu. Tant la Nit de Nadal com el dia de Nadal estaran marcats per temperatures significativament baixes i precipitacions que, en cotes elevades, es transformaran en nevades. S’esperen gelades intenses al Pirineu i la cota de neu podria descendir notablement, afectant diverses zones de la província.
Per a la Nit de Nadal, el dimecres 24 de desembre, es preveu nuvolositat de retenció i nevades persistents al Pirineu lleidatà, amb una cota que oscil·larà entre els 1.100 i 1.300 metres. La resta del territori experimentarà intervals ennuvolats. Les temperatures descendiran, provocant fortes gelades a les zones pirinenques i sense superar els 10 ºC en la major part de la província. El dijous 25 de desembre, dia de Nadal, s’anticipa un dia inestable amb precipitacions generalitzades. La neu podria aparèixer a partir dels 1.000 metres. Les temperatures mínimes tornaran a baixar lleugerament, amb gelades severes al Pirineu. El vent bufarà fluix i variable.
Cota de neu i afectació regional
La cota de neu podria situar-se entorn dels 500-800 metres el dia de Nadal en gran part d’Aragó i l’interior de Tarragona i Lleida. En punts més al sud de Terol, així com en les províncies de Lleida i Girona, s’esperen nevades a partir dels 1.300-1.500 metres. L’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha advertit que, a mesura que la massa d’aire fred es desplaci cap al sud-oest peninsular, la cota de neu augmentarà progressivament en aquestes regions. Malgrat això, es podrien acumular entre 10 i 15 centímetres de neu en àrees de la serralada pirinenca durant el dia de Nadal.
Previsions per a Catalunya i el conjunt de l’Estat
En el conjunt de Catalunya, les pluges són probables al nord. Inicialment, la cota de neu s’establirà al voltant dels 800 metres, encara que ascendirà fins els 1.000-1.200 metres al nord, excepte en el Pirineu, on es mantindrà entorn dels 800 metres durant tota la jornada. En el centre i sud peninsular, la cota pujarà a 1.200-1.500 metres. La primera setmana de les festes nadalenques de 2025 en el conjunt de l’Estat transcorrerà amb un ambient marcadament fred, amb temperatures diürnes per sota del normal per a l’època. Rubén del Campo, portaveu de l’AEMET, ha assenyalat que el 25 de desembre de 2025 es registraran valors entre 5 i 10 ºC per sota de l’habitual, amb gelades nocturnes i de matinada.