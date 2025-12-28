SORTEJOS
Accepten retallar el premi de la grossa perquè tots puguin cobrar
Els afavorits amb la grossa del sorteig extraordinari de la Loteria Nacional a Villamanín (Lleó) han assolit un acord per intentar que tots els veïns amb participacions puguin cobrar el premi.
La proposta sorgeix després de comprovar-se que la comissió de festes va distribuir per error cinquanta participacions de les 450 venudes sense disposar dels 10 dècims corresponents, la qual cosa va generar un forat d’uns 4 milions d’euros. En una reunió a la qual van acudir un centenar d’afectats, es va plantejar treure un deu per cent del premi de cada participació, valorada en 80.000 euros, perquè totes les paperetes resultin finalment premiades. La comissió, integrada per onze joves, s’ha compromès a posar a sobre de la taula el dècim que jugaven ells mateixos i els seus premis personals.