LLEURE
Vacances nadalenques de jocs: Obren les portes Cucalòcum i Cucaesport
Ampliant la superfície a Fira de Lleida i amb prop de cinquanta activitats. Propostes lúdiques també als parcs de Tàrrega, Mollerussa i la Seu
En plenes vacances nadalenques i amb una meteorologia que anima a protegir-se, Cucalòcum i Cucaesport van obrir ahir les portes als pavellons 3, 4 i 5 de Fira de Lleida, amb una ampliació de la superfície fins a un rècord de 8.000 metres quadrats i prop de cinquanta activitats. Aquesta edició presenta novetats com la creació d’un espai per a persones amb Trastorn de l’Espectre Autista, una altra zona de minijocs, amb 25 propostes, la presència de l’Associació de Donants de Sang del Segrià per incentivar les donacions i l’increment d’activitats per a joves de més de 12 anys, disponibles al pavelló 3 de la mà de LleidaJove.
En la inauguració, l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va afirmar que, “24 anys després de la creació per part de Fira de Lleida i de la societat civil lleidatana, Cucalòcum torna amb molta força i amb més propostes i espai”.
L’oferta lúdica inclou activitats de lleure, esportives, solidàries, de coneixement de les tradicions, de foment de l’esperit cívic i de sensibilització sobre l’alimentació saludable. Tots dos parcs obriran fins al 4 de gener (excepte el dia 1 que tanquen), de 10.00 a 14.00 hores i de 16.00 a 20.00 hores. L’accés està situat al Camí de Picos, a través del vestíbul que connecta els pavellons 4 i 5.
Per la seua banda, Tàrrega va obrir ahir les portes de les seues dos activitats nadalenques, el Parc de Nadal i el Dindifest, dirigides a nens i adolescents, respectivament. El pavelló del Club Natació Tàrrega acull el saló per al públic de 0 a 9 anys, mentre que al municipal d’esports es concentren les propostes per als nens i adolescents majors de 10 anys. També es va inaugurar ahir L’Aventura de Nadal a Mollerussa, amb una vintena d’atraccions mecàniques i inflables, a més d’espais de joc i activitats per a diferents edats.
D’altra banda, el Gran Camarlenc iniciarà demà la ruta per Lleida ciutat per recollir les cartes dirigides als Reis d’Orient. Raimat, Clot i confluències, Joc de la Bola i Cappont seran els primers a rebre la seua visita. El patge reial acabarà el periple el 4 de gener.