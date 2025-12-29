El balanç del 2025: Com ha estat el teu any?
L’any 2025 arriba a la seva fi, arriba el moment de tancar-lo i reflexionar sobre tot el que hem viscut. Avui, a banda dels titulars d’actualitat, ens interessa saber com ha estat l'experiència humana i personal dels nostres lectors.
Cada trajectòria és única i el pas del temps ens deixa aprenentatges i vivències de tota mena. Per això, volem convidar-vos a participar en l'enquesta setmanal per polsar el sentiment de la nostra comunitat.
La vostra participació ens ajuda a dibuixar un retrat col·lectiu de l'any que acomiadem. Gràcies per compartir la vostra valoració amb nosaltres.