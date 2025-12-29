Diversió per Nadal als parcs de Balaguer i Mollerussa
El saló de la infància de Balaguer, Cosmolúdic, va obrir ahir les portes amb una sèrie de propostes per a totes les edats de 0 a 14 anys durant aquestes festes de Nadal, que inclouen tallers, espectacles i jocs. També es va inaugurar dissabte el parc de lleure de Mollerussa, L’Aventura de Nadal, que està destinat a un públic familiar i que estarà obert fins a 30 de desembre i del 2 al 4 de gener als pavellons firals de la localitat. El recinte reunirà una vintena d’atraccions mecàniques i unflables, a banda d’espais de joc i activitats per a diferents edats, amb tallers manuals, una zona de creació artística i sensorial, i una ludoteca per als més petits.