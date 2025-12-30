NADAL
El Gran Camarlenc de Lleida, ja en ruta
L’emissari reial va iniciar ahir a Raimat el recorregut per Lleida, que s’allargarà fins al 4 de gener. Tot a punt per a la Factoria dels Reixos a la Llotja
El Gran Camarlenc va iniciar ahir la ruta per Lleida ciutat per recollir les cartes que els nens i nenes han escrit als Reis Mags. Raimat, Clot, Joc de la Bola i Cappont van ser els primers barris a rebre la visita de l’emissari reial, que va escoltar de primera mà els desitjos dels més petits. La ruta seguirà avui a partir de les 11.00 hores a la partida Montserrat, Ciutat Jardí (12.00 h), plaça Ereta/Centre Històric (16.00 h), Pius XII-Germanor (17.00 h), Mariola-Blocs Joan Carles-Turó de Gardeny (18.00 h) i Escorxador (19-00 h). El periple del Gran Camarlenc finalitzarà diumenge a les 19.00 hores al Palau de la Paeria. Mentrestant, encara queden entrades per disfrutar de la Factoria dels Reixos, que començarà divendres a la Llotja. També hi haurà funcions el dissabte 3 i el diumenge 4.