COMUNICACIÓ
El digital de SEGRE assoleix les 62,5 milions de pàgines vistes
Tanca l’any amb 12,5 milions d’usuaris únics, una xifra rècord
El digital de SEGRE ha marcat una nova fita històrica aquest 2025. Segons les dades d’audiència, el portal ha tancat l’exercici amb un volum global de 62,5 milions de pàgines vistes i 12,5 milions d’usuaris únics, una xifra rècord que consolida el seu lideratge indiscutible com a principal font d’informació a la demarcació de Lleida i referent en el panorama comunicatiu català. El creixement en pàgines vistes és d’un 46% respecte de l’any anterior, mentre que la xifra d’usuaris ha augmentat un 76%.
L’anàlisi mostra una evolució ascendent molt marcada, especialment a partir del segon semestre de l’any. El punt àlgid es va registrar durant el mes de juliol, quan el digital va tocar sostre amb més de 2,1 milions d’usuaris únics i un volum de trànsit excepcional de 7 milions de pàgines vistes en un sol mes. Aquesta tendència no ha estat un fet aïllat, atès que la fidelitat dels lectors s’ha mantingut constant.
L’any es tanca amb una mitjana d’1,37 milions d’usuaris únics mensuals. A més, amb xifres d’audiència dels digitals on Grup SEGRE té presència, com el Diari Més Tarragona o el Diari d’Andorra, les xifres arriben als 105 milions de pàgines vistes i gairebé 18 milions d’usuaris únics.
Els últims deu anys, el creixement del digital de SEGRE ha estat absolut. El salt es va fer l’any 2016 amb un nou gestor de continguts. El gener del 2017, obtenia 1 milió de pàgines vistes i 180.000 usuaris únics mensuals.
Avui, el creixement és d’un 520% en pàgines vistes i d’un 550% en usuaris únics.
El digital de SEGRE encara el nou any amb l’objectiu de continuar innovant en formats digitals i mantenint el compromís actual amb la veracitat.
Compromís amb el territori
Aquestes xifres representen la confiança de milers de lleidatans i lleidatanes que escullen el digital de SEGRE per informar-se del que passa al seu voltant i d’una oferta informativa que traspassa les fronteres lleidatanes. Des de l’actualitat d’última hora fins als reportatges en profunditat, passant pel seguiment dels esports locals i la vida social de les nostres comarques.