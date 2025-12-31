INFÀNCIA
Tallers educatius sobre fauna amb els Agents Rurals al Cucalòcum
Els Agents Rurals van portar a terme un taller de fauna salvatge al parc del Cucalòcum en el qual els més petits van poder reproduir, a través de motllos i una superfície tova, les petjades de deu mamífers i ocells emblemàtics de les comarques lleidatanes. Un equip de tres membres del cos van estar dilluns i ahir al pavelló 4 de Fira de Lleida per gestionar l’activitat i explicar els secrets de la fauna de Lleida als nens i nenes que visiten el parc. Al taller, els petits van poder reproduir les petjades de la cigonya blanca, el cabirol, l’esquirol, la fagina, la guineu, el senglar i el teixó, entre d’altres. També van poder preguntar i rebre informació sobre les característiques, hàbits alimentaris, costums i distribució geogràfica d’aquests animals. Els Agents Rurals van explicar quins són les seues funcions, entre les quals es troben la vigilància, el rescat d’animals i la protecció de l’entorn així com del patrimoni natural.
Fins diumenge
La 34 edició de Cucalòcum i la 19 edició de Cucaesport compten amb mig centenar d’activitats per a nens i joves d’entre 0 i 18 anys fins al diumenge 4 de gener (a excepció del dia 1, que estarà tancat) amb un horari que va de les 10.00 a les 14.00 hores i de les 16.00 a les 20.00 hores.