INFÀNCIA
Unes 2.000 persones visiten el Parc de Nadal de Tremp
El Parc de Nadal Cucaliu de Tremp va tancar dimecres les portes després de cinc dies d’activitats plenes de jocs, lleure i diversió. La guinda la va posar la Festa d’Animació Infantil de Cap d’Any a càrrec de la Xaxi Band, amb l’espectacle La Festassa. L’ajuntament va fer una valoració molt positiva d’aquesta edició tant per la qualitat de les propostes com per la resposta del públic.
En total, van passar pel parc unes 2.000 persones, que van poder disfrutar de tallers, espai per a nadons, zona d’escalada, unflables, videojocs amb Gamesports Lleida i motos elèctriques, a càrrec de Guaja Aventuras, i tenis amb el Club Tennis Taula Tremp. També estan registrant una gran afluència Cucalòcum i Cucaesport de Lleida, amb una bona acollida de la zona refugi per a persones amb trastorn de l’espectre autista, al pavelló 5.