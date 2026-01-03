NADAL
Què et portaran els Reis Mags?
‘La Factoria dels Reixos’ arranca a la Llotja de Lleida amb més del 90% d’entrades venudes de les tretze funcions previstes fins demà. Amb escenografia fora del teatre i nous números
Què et portaran aquest any els Reis Mags? Als més petits se’ls il·luminen els ulls quan proven de respondre a aquesta tradicional pregunta amb la seua llarga llista de desitjos en forma de joguets. I molts nens es van quedar bocabadats ahir al Teatre de la Llotja de Lleida quan van descobrir com se seleccionen i s’emboliquen els regals que els Reixos de Lleida repartiran la pròxima nit màgica de dilluns. Abans tenen previst passar per La Factoria dels Reixos, la fàbrica on Ses Majestats recolliran paquets i encàrrecs perquè ningú es quedi sense regal el dia de Reis. I sense oblidar-se del carbó, una altra tradició per als que no s’han portat del tot bé durant l’any.
Aquesta és la història de l’espectacle musical La Factoria dels Reixos, que ahir a la tarda va estrenar les primeres tres representacions de les tretze previstes fins demà diumenge. La sisena edició ja d’aquest esdeveniment escènic nadalenc va arrancar amb èxit de públic, confirmat ja després de la venda de més del 90% de les gairebé 13.000 localitats de l’aforament total previst. Així ho va confirmar la regidora de Cultura, Pilar Bosch, que no es va perdre una de les primeres funcions d’“un espectacle musical lleidatà, de producció pròpia”. Bosch va afegir que “cada any ens esforcem més perquè també vingui a la Llotja públic familiar de fora de Lleida”.
Amb els nervis de l’estrena superats, el director artístic del muntatge, Ramon Molins, va afirmar que “cada any provem de sorprendre el públic amb algun número nou o algun ofici diferent, com per exemple en aquesta ocasió L’Acadèmia dels Ohs!, en la qual ensenyem als espectadors a emocionar-se i a exclamar oooh...!!!”. També es va estrenar una escenografia de benvinguda a la plaça de la Llotja, amb bústia per enviar les cartes als Reixos.