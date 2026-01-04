MÚSICA
El bisbe d’Urgell beneeix el restaurat orgue de la Sagrada Família de la Seu
L’orgue de l’església del Convent de la Sagrada Família de la Seu d’Urgell va rebre la tarda de divendres passat la benedicció solemne del bisbe d’Urgell, Josep-Lluís Serrano, després d’una important renovació de l’instrument duta a terme durant els últims dos anys.
En l’acte van ser presents el bisbe emèrit d’Urgell, Joan-Enric Vives; la superiora general de l’Institut de la Sagrada Família d’Urgell, M. Laura Garione; i les germanes del Govern General de l’Institut, així com molts veïns de la Seu i la comarca i amics de la congregació de la Sagrada Família.
Aquest orgue va ser construït el 1960 per la firma Organería Española S.A.-Alberdi, amb una façana de tubs tintats en color coure i plom. L’artesà Òscar Laguna, amb el suport d’Alejandro Turanzas, artífex de la restauració de l’orgue de la Catedral de Santa Maria d’Urgell, es va encarregar dels treballs de renovació.
Es va arreglar el motor –que presentava un gran deteriorament– i es va tornar a afinar l’instrument. Com a complement, es va adequar la climatització del temple i de l’orgue per garantir la conservació d’aquest patrimoni. Mossèn Jordi Miquel, canonge organista de la Catedral, va estrenar l’instrument a l’acabar l’acte de benedicció.