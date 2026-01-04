Ja no caldrà anar a les comissaries per demanar els permisos de sortida a l'estranger dels menors
Els Mossos d'Esquadra implanten el sistema telemàtic
Els Mossos d'Esquadra han implantat el sistema telemàtic per demanar els permisos de sortida a l'estranger dels menors. És un tràmit obligatori sempre que els infants surtin del territori de l'Estat sense cap dels seus progenitors o tutors legals. Fins ara, només es podia fer a les comissaries, però a partir d'aquest diumenge també es podrà sol·licitar per internet.
El cos ha indicat que la iniciativa s'emmarca en l'estratègia de reforma que està impulsant el Govern per tal de "fer els serveis públics més accessibles, àgils, amables i intel·ligents".
De fet, aquest és un dels 170 tràmits que s'estan redissenyant. El juny finalitzarà la transformació que té com a objectiu reduir el temps de resolució i estalviar desplaçaments.