Protecció Civil rebaixa la previsió d'intensitat de neu però manté l'alerta per fred intens i nevades a cotes baixes
Demana prudència en els desplaçaments i en les activitats a l'exterior
Protecció Civil manté activada l'alerta del pla Neucat davant l'arribada d'un episodi de fred intens que s'allargarà entre quatre i cinc dies i que pot anar acompanyat de nevades a cotes baixes en punts locals del territori, amb gruixos que no superarien els quatre o cinc centímetres.
Les previsions apunten a nevades febles al nord-est del país, especialment al litoral de Barcelona, Girona i la Catalunya Central, així com emblanquinades al pla de Lleida, les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona.
⚠️El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per neu📷— Meteocat (@meteocat) January 4, 2026
Dg. 19h a dt. 1h
Possibilitat de gruix: >0cm a cotes >200m
Possibilitat de gruix: >2cm a cotes >400m
Grau de perill màxim: 🟡2/6
*Hora local =TU+1 pic.twitter.com/LYi2ViJvU1
Tot i que el Servei Meteorològic de Catalunya ha rebaixat la intensitat de les precipitacions previstes, fan una crida a la prudència en els desplaçaments i en les activitats a l'aire lliure davant el fred, les possibles nevades i el risc de gelades.