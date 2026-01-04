SEGRE

Protecció Civil rebaixa la previsió d'intensitat de neu però manté l'alerta per fred intens i nevades a cotes baixes

Demana prudència en els desplaçaments i en les activitats a l'exterior

Lluís Serrano
Publicat per
redacció

Creat:

Actualitzat:

Protecció Civil manté activada l'alerta del pla Neucat davant l'arribada d'un episodi de fred intens que s'allargarà entre quatre i cinc dies i que pot anar acompanyat de nevades a cotes baixes en punts locals del territori, amb gruixos que no superarien els quatre o cinc centímetres.

Les previsions apunten a nevades febles al nord-est del país, especialment al litoral de Barcelona, Girona i la Catalunya Central, així com emblanquinades al pla de Lleida, les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona.

Tot i que el Servei Meteorològic de Catalunya ha rebaixat la intensitat de les precipitacions previstes, fan una crida a la prudència en els desplaçaments i en les activitats a l'aire lliure davant el fred, les possibles nevades i el risc de gelades.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking