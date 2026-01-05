SEGRE

Els millors consells per evitar robatoris quan viatges amb cotxe: els Mossos recomanen aquestes mesures de prevenció

Els Mossos d'Esquadra han compartit 4 consells vitals per no ser víctima d'un furt quan es transporten paquets o altres objectes de valor en un vehicle

Els Mossos d'Esquadra han publicat aquest dilluns un vídeo explicant les mesures més efectives per evitar robatoris quan es porten objectes de valor o mercaderies en un cotxe, furgoneta o camió. En un contingut de format vertical que han compartit a xarxes, una agent del cos de policia català alerta del perill que pot suposar portar objectes de valor a la vista al cotxe i dona els millors consells per evitar situacions desagradables. Unes recomanacions dirigides especialment a les persones que es dediquen al transport de mercaderies, però que també poden ser útils per a qualsevol persona que porti objectes al seu cotxe particular.

Els Mossos remarquen, essencialment, que si es vol evitar els robatoris és necessari seguir fil per randa totes aquestes recomanacions:

1- A l'hora d'aparcar el teu vehicle, fes-ho en vies que siguin concorregudes o que estiguin vigilades. Evita, en tot cas, zones amagades i de fàcil accés.

2- Quan surtis del teu cotxe, comprova que l'hagis tancat correctament i estigues atent amb les distraccions.

3- Guarda les pertinències en espais no visibles des de fora. Així evites que un possible lladre detecti que portes objectes de valor dins del vehicle.

4- No li expliquis a cap desconegut que portes algun tipus d'objecte de valor o càrrega al cotxe. Evita també explicar a persones desconegudes quina ruta seguiràs.

Els Mossos, amb aquesta campanya, volen conscienciar a la ciutadania sobre els perills que poden comportar el transport de mercaderies sense vigilar i, també, donar els millors consells per evitar cap mena de furt o robatori.

