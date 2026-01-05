Gran èxit del Parc de Nadal de Tàrrega
Tàrrega va tancar ahir amb un gran èxit la 39a edició del Parc de Nadal i la segona del Dindifest. Durant set jornades, milers de persones van visitar els dos salons lúdics i educatius als pavellons del Parc Esportiu. L’ajuntament va oferir moltes activitats, tallers i jocs per dinamitzar les vacances dels petits i adolescents.
El Dindifest va registrar un notable augment de participació, especialment de joves de 12 a 14 anys, i al Parc de Nadal va tenir molt bona acollida la instal·lació artística de jocs amb material reciclat.