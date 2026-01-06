Només un 2,6% dels militars espanyols són nascuts a Catalunya
La taxa catalana de soldats és la més baixa de l'Estat, i Girona, Tarragona i Lleida se situen a la cua
El nombre de militars espanyols nascuts a Catalunya és de 1.789, segons l'anuari estadístic militar del Ministeri de Defensa del 2024, el més recent fins ara. La xifra representa un 2,7% dels prop de 70.000 membres de l'exèrcit arreu de l'Estat, un pes que contrasta amb el que té la població general catalana, que suma una sisena part del total espanyol (16,5%). Així, la taxa de soldats per cada 100.000 habitants és de 22 a Catalunya, la més baixa de tot l'Estat, per sota del País Basc, Navarra i les Illes Balears, les que més s'hi apropen. Les dades també reflecteixen que les demarcacions de Girona, Tarragona i Lleida se situen a la cua en efectius que aporten en nombres absoluts, amb un centenar cadascuna, només per sobre de Sòria.
Gairebé 300 de cada 100.000 habitants a Castella i Lleó són membres de les forces armades espanyoles, i la xifra és de pràcticament 250 a l'Aragó i Extremadura. A Madrid, la taxa ronda les 150, un valor només lleugerament més baix que Galícia, Múrcia, Andalusia o Castella-la Manxa. Tots són registres significativament superiors al País Basc, Navarra, les Balears o Catalunya, unes comunitats autònomes que queden per sota dels 50.
En nombres absoluts, els 1.789 militars nascuts a Catalunya estan a la part baixa en el rànquing per comunitats, i de fet, tres de les quatre demarcacions del país se situen a la cua provincial. Girona (on hi han nascut 147 soldats), Lleida (144) i Girona (127) queden per sota de la cinquantena de províncies de l'Estat, i només superen Sòria (124). Pel que fa a Barcelona, on hi han nascut 1.371 dels membres de les forces armades, se situa en 16è lloc provincial. La província de Madrid és la líder, multiplicant per vuit els efectius barcelonins i superant els 11.000.
Les dades també mostren que aproximadament vuit de cada deu militars originaris de les comarques catalanes estan en actiu, mentre que la resta són reservistes, estan en excedència voluntària, o en altres circumstàncies. Pel que fa al pes dels homes, supera el 91% del total, una proporció similar al conjunt de l'exèrcit, i només consten 156 dones catalanes com a membres del cos.
Només un 1,1% de militars espanyols, destinats a Catalunya
Catalunya tampoc és un dels territoris de destí més populars a l'exèrcit espanyol: només 798 dels 69.836 militars estan destinats o adscrits a les demarcacions del país, un 1,1% del total. Nou de cada deu són homes i set de cada deu estan en actiu. Una proporció similar (73%) són part de l'exèrcit de terra; un 15%, de l'aire; un 3,7%, de l'armada; i la resta són dels cossos comuns de les forces armades.
Prop de mig miler estan assignats a la demarcació de Barcelona (481), més que a Girona (197), Lleida (85) o Tarragona (35). Malgrat que hi ha més militars nascuts a Catalunya que efectius treballant-hi, la gran majoria són nascuts fora de la demarcació on han estat destinats. Només una cinquena part dels qui tenen el seu lloc de feina a Barcelona o a Tarragona són originaris d'aquests territoris, mentre que els percentatges a Girona (6,1%) i Lleida (4,7%) són els més baixos de tot l'Estat.