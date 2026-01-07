Confirmat per la justícia: la directora d'un banc no pot tafanejar dades de clients
El TSJC ratifica l'acomiadament de la treballadora d'una entitat financera que va mirar dades de 170 clients, alguns d'ells familiars i coneguts
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ratificat l'acomiadament d'una directora d'oficina de CaixaBank a les Preses, a Girona, per haver consultat de manera indeguda dades personals de clients. Aquesta decisió, feta pública amb la sentència emesa el juny de 2025, desestima el recurs de súplica presentat per l'empleada. La resolució del TSJC confirma així la sentència prèvia d'un jutjat de Figueres, que ja el juliol de 2024 havia declarat la procedència de l'acomiadament.
L'entitat va acomiadar la treballadora després que una auditoria interna identifiqués "irregularitats" en les consultes de dades per part d'aquesta.
Les consultes incloïen dades de clients que no eren de l'oficina i que es van considerar que estaven injustificades professionalment. Segons va revelar l'auditoria, la demandant va consultar dades de forma injustificada de prop de 170 clients, alguns d'ells familiars o coneguts de l'entorn. Llavors l'empleada ja va admetre que ho va fer per "xafarderia". Tanmateix, l'afectada va presentar recurs de súplica perquè buscava qüestionar la legalitat de l'acomiadament. La sentència del TSJC que ha transcendit ara va ser emesa el juny del 2025.
El text conclou que no existeix cap justificació perquè la demandant fes aquelles consultes per les quals "ni se la va autoritzar ni es van fer per relació a una operativa legítima en el compte del client en qüestió".
D'acord amb informació inclosa en la sentència en relació amb l'auditoria, dels 170 clients consultats, 84 eren familiars o persones del seu entorn personal i 38 estaven relacionats amb els anteriors. Del total, 121 resideixen a Sant Feliu de Pallerols, municipi de residència de la treballadora.