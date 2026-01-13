Mor l’empresari de Lleida Francisco Perera Dalmau
L’empresari del sector de l’automoció Francisco Perera Dalmau va morir ahir i demà dimecres està prevista la celebració d’una cerimònia religiosa de comiat a l’Oratori dels Dolors de Lleida, al carrer Cavallers del Centre Històric.
Estava directament vinculat a diferents empreses d’aquest àmbit, com Ilercorauto, Automotor o Daewo, encara que actualment residia a Madrid. Formava part d’una família dedicada a aquest sector, ja que el seu germà Josep Maria Perera Dalmau és propietari de Nayper Motor, Naymotor i Garatge Dalmau.