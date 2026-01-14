Adeu temporal a una mítica atracció de PortAventura World
El parc d’atraccions emprèn un desmuntatge tècnic parcial de la seua icònica muntanya russa, per optimitzar el recorregut i estendre la seua vida operativa
PortAventura World ha iniciat el 2025 amb el desmuntatge parcial de la seua emblemàtica muntanya russa, el Dragon Khan. Aquesta intervenció busca estendre la vida útil de l’atracció i perfeccionar l’experiència dels visitants. La reforma tècnica, de considerable envergadura, coincideix amb el trentè aniversari de la icònica atracció, inaugurada el 1995.
Les tasques de renovació es van iniciar el 7 de gener, aprofitant el tancament temporal del complex. L’operació principal consisteix en un retrack parcial del traçat, el que implica la substitució de vies i suports obsolets per components de nova fabricació. En el cas específic del Dragon Khan, els esforços es concentren en el loop vertical gegant i el cobra roll, elements distintius i d’alta exigència en el seu disseny.
Segons declaracions de Sergio Fraile, director de Serveis Tècnics de PortAventura, aquestes tasques són "bastant complexes i tècniques que no havíem fet fins el moment en aquesta atracció". Fraile va emfatitzar que, si bé es realitza un manteniment diari del Dragon Khan, l’objectiu és "allargar la vida d’aquesta experiència icònica" per als visitants del parc.
Renovació i precedents
Les noves peces i components necessaris per a aquesta reforma van arribar al parc fa algunes setmanes i la seua instal·lació ja està en curs. Aquest tipus d’intervenció no és inèdita en PortAventura World; de fet, es va implementar recentment a Stampida, una altra de les seues atraccions principals. En aquell cas, es va procedir a la substitució d’un tram per vies d’acer Titan Track, la qual cosa va resultar en un recorregut notablement més suau i confortable per als usuaris.
El propòsit fonamental d’aquesta ambiciosa actualització al Dragon Khan és idèntic: preservar la intensitat i la descàrrega d’adrenalina que caracteritzen a l’atracció, però garantint una infraestructura completament renovada i optimitzada per al gaudi dels visitants durant molts anys més.