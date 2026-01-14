SEGRE

Els Mossos alerten sobre el cas Endesa: "apunta't aquí per saber si fan apostes en el teu nom"

La Policia catalana ha difós un vídeo a les seues xarxes socials on fa recomanacions per no patir estafes a través d'una possible filtració de dades

Els Mossos han alertat dels perills del cas Endesa a través de les xarxes.

Els Mossos han publicat un vídeo a les xarxes socials on alerten dels perills del robatori de dades que han patit Endesa i Energía XXI. En ell, la Policia catalana ofereix orientacions per prevenir possibles fraus després dels fets que han involucrat aquestes companyies energètiques.

Segons els Mossos, s'ha detectat el risc que els afectats rebin en pocs dies comunicacions sospitoses per telèfon, missatges o correus electrònics fraudulents, que podrien intentar suplantar tant Endesa com altres organismes oficials. En declaracions recollides al mateix vídeo, la policia adverteix: "Si ets una de les víctimes, pot ser que aviat rebis trucades, missatges o correus electrònics fraudulents que intentin suplantar aquestes empreses d'altres organismes oficials." Davant aquesta situació, el consell de les autoritats és clar: "Sospita, i, si cal, contacta directament amb les empreses o entitats per comprovar que no és un estafa".

Mesures recomanades per evitar ser víctima d'estafes

Els Mossos posen èmfasi en estratègies fonamentals per blindar les dades personals i financeres. Primer, indiquen que si utilitzes la mateixa contrasenya en diferents serveis digitals, la canviïs immediatament a tots els comptes. Addicionalment, recomanen activar la doble autenticació sempre que sigui possible per dificultar l'accés als ciberdelinqüents.

Una altra recomanació clau és registrar-se al servei de 'fishing alert' de la Direcció General d'Ordenació del Joc, per tal de ser avisat "si algú fa apostes o juga en línia fent-se passar per tu". Es tracta d'una mesura preventiva davant l'augment d'intents de suplantació d'identitat en plataformes de joc.

A més, consultar periòdicament el web del CIRBE del Banc d'Espanya permet comprovar si s'han sol·licitat préstecs o crèdits a nom teu sense el teu consentiment, oferint així una capa addicional de seguretat al control financer personal.

Els Mossos conclouen amb un avís contundent: "Davant la ciberdelinqüència, prevenció!"

