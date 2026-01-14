RELIGIÓ
Xarrada a Guissona per entendre millor l’islam
La parròquia promou el diàleg interreligiós
La parròquia de Guissona va celebrar dilluns una conferència per aprofundir en el coneixement de la religió islàmica, integrada en les activitats del consell pastoral que promouen la convivència i l’enteniment mutu.
Dolors Bramon, reconeguda arabista, medievalista i islamòloga, va oferir la ponència titulada Parlem d’islam com Déu mana.
Des que va arribar el 2005, el rector Ramon Balagué ha impulsat la col·laboració amb les diverses comunitats religioses del municipi: catòlics, ortodoxos, grecocatòlics, protestants i musulmans. “Aquí convivim amb respecte mutu, sense problemes de discriminació”, va destacar el sacerdot.
La conferència responia al desig d’“atansar-se a les realitats espirituals presents a la població”, segons el programa anual parroquial.
Bramon va explicar els fonaments de l’islam amb mirada crítica. Va destacar la importància de la terminologia precisa –evitant termes com mahometans o integristes–, subratllant que jueus, cristians i musulmans comparteixen la creença en un mateix Déu, entès de forma diferent.
L’experta va aclarir diferències conceptuals: no tots els àrabs són musulmans, ni tots els musulmans són àrabs, i que moro és un terme despectiu.