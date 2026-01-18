La cerverina Aida Royes participarà a ‘Eufòria’
La cantant i actriu Aida Royes, natural de Cervera, és l’única representant lleidatana entre els setze concursants de la quarta edició d’Eufòria, de 3Cat, que començarà a emetre’s divendres vinent. Biòloga de formació, actualment, està finalitzant la preparació escènica a l’escola Nancy Tuñón de Barcelona. Col·labora amb la companyia Alea Teatre i amb l’escola Cruma de Tàrrega, a més de ser cantant del grup Lasta Sanco. Aquesta no serà la seua primera aparició televisiva, ja que el 2023 va ser finalista en el programa La Puntual, dirigit per Àngel Llàcer. El format estava destinat a seleccionar un elenc amateur per representar L’auca del senyor Esteve.
Aida serà la quarta participant lleidatana en la història del programa, després d’Ethan Barea, de Guissona; Pau Culleré, de Balaguer; i Lluís Sánchez, de Lleida. Aquest últim va ser el guanyador de la tercera edició.