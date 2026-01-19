L'actor i director Matt Damon revela algunes exigències de Netflix: "Has de repetir l'argument tres vegades perquè la gent mira el mòbil"
Damon compara l'experiència de mirar una pel·lícula al cinema i des de casa i assegura que "és un nivell d'atenció molt diferent"
Les plataformes de streaming no només estan transformant la forma en què el públic veu les pel·lícules, també està canviant la manera en què són concebudes. Així ho assegura Matt Damon, que ha revelat que Netflix insisteix que a les seues pel·lícules l’argument es repeteixi "tres o quatre vegades en els diàlegs perquè la gent està mirant el mòbil".
"Vaig anar a veure "Una batalla tras otra" en IMAX. No hi ha res com aquesta sensació", va rememorar Damon en el seu pas pel pódcast The Joe Rogan Experience, al qual va anar juntament amb Ben Affleck per parlar d’El botí, pel·lícula protagonitzada per ambdós i que s’ha estrenat recentment a Netflix.
"Ets allà amb un munt de desconeguts, però que són gent de la teua comunitat, i compartiu aquesta experiència junts. Sempre dic que és més com anar a l’església. Has d'anar-hi a una hora determinada. No t’espera", va assegurar Damon, explicant que veure pel·lícules en streaming suposa una experiència completament diferent.
"Estàs veient [la pel·lícula] en una habitació, els llums estan encesos, hi ha altres coses passant alhora, els nens estan corrent per allà, els gossos estan corrent...", va continuar. "És un nivell molt diferent d’atenció el que estàs disposat o ets capaç de deixar", va apuntar.
En aquest sentit, Damon va explicar que aquests hàbits de visionament estan impactant directament en la manera en què Netflix exigeix que les històries siguin concebudes i estructurades. "La manera estàndard de fer una pel·lícula d’acció que vam aprendre antany era que normalment hi ha tres escenes clau: una en el primer acte, una altra en el segon i una altra en el tercer", va assenyalar Damon, explicant que "la major part del pressupost es destina al tercer acte", ja que inclou "l’escena final".
"I ara diuen: 'Podem incloure una escena espectacular en els primers cinc minuts? Volem que la gent es quedi'", va assegurar Damon. "I no seria dolent que reiteressis l’argument tres o quatre vegades en els diàlegs, perquè la gent està mirant el mòbil mentre veuen [la pel·lícula]'", va continuar l’actor, afirmant que "això comença a afectar realment la forma en què expliquem aquestes històries".
Per la seua part, Affleck va apuntar que Netflix també és responsable de títols que s’allunyen d’aquestes tendències narratives. "Però després veus Adolescència i no fa res d’aquesta merda", va apuntar l’actor, descrivint la sèrie protagonitzada per Stephen Graham i Owen Cooper com a "fotudament genial", "fosca", tràgica i intensa. Hi ha plans extensos de la part posterior dels seus caps. Pugen al cotxe, ningú no diu res", va insistir.
Encara que Damon va qualificar la sèrie com una "excepció", Affleck va postil·lar que el seu èxit "demostra que no has de fer res de tota aquesta merda" per mantenir l’interès de l’audiència. No obstant això, Affleck no va dubtar a secundar el seu company en la seua defensa de les sales de cine. "La gent continua anant al cine per això que has dit", va assegurar, sentenciant que ell, per la seua part, veurà L'Odissea de Christopher Nolan en un cine "passi el que passi".