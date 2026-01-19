SEGRE
Naturalesa feta art a Concabella

L’exposició ‘La terra que embruta les mans’, es va inaugurar ahir al castell de Concabella. - J. BONILLA

El castell de Concabella (els Plans de Sió) va acollir ahir la inauguració de La terra que embruta les mans, una intervenció de l’artista Gaspar Burón que busca interpel·lar el públic sobre la seua relació amb l’entorn rural. La mostra compta amb il·lustracions d’ocells, collages fets amb fongs i bolets, fotografies de cranis d’animals i una catifa plena de figures elaborades amb papers aquarel·lats i objectes recollits a la naturalesa. La mostra podrà visitar-se fins al 29 de març els dissabtes, diumenges i dies festius, de 10.00 a 14.00 hores.

