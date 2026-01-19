Previsió meteorològica a Lleida: Neu i pluges persistents
La província de Lleida s'enfronta a una setmana de temps advers amb nevades significatives al Pirineu, temperatures variables i vent fluix.
La província de Lleida iniciarà la setmana amb un episodi de temps advers, caracteritzat per precipitacions generalitzades i persistents. S'esperen nevades significatives al Pirineu, amb la cota de neu inicialment als 1.400 metres, que podrien acumular un gruix considerable a les cotes altes. Les temperatures experimentaran lleugeres variacions, amb mínimes en descens i màximes en ascens, mentre que el vent bufarà fluix del nord-oest.
Aquest dilluns, les condicions meteorològiques seran particularment inestables. Les precipitacions, que afectaran gran part del territori lleidatà, es mantindran actives durant tota la jornada. La cota de neu, situada inicialment als 1.400 metres al Pirineu, permetrà que s'acumulin quantitats importants de neu fresca, especialment a les zones més elevades. Pel que fa als termòmetres, a la plana de Lleida s'esperen valors que oscil·laran entre els 4 i els 9 ºC, mentre que a la Val d'Aran les temperatures seran més fredes, movent-se entre els -3 i els 7 ºC.
Previsió per a dimarts
La inestabilitat atmosfèrica persistirà durant el dimarts, amb precipitacions generalitzades que continuaran afectant la província. Les nevades al Pirineu seran especialment rellevants, amb una cota de neu que baixarà fins als 1.100 metres, facilitant l'acumulació de gruixos significatius. Les temperatures, per la seva banda, no experimentaran canvis substancials, mantenint una escassa amplitud tèrmica entre mínimes i màximes. El vent bufarà moderat, provinent del nord-est.
Evolució per a dimecres
De cara al dimecres, la tendència serà cap a una remissió progressiva de la inestabilitat. Malgrat això, el cel es mantindrà majoritàriament ennuvolat i no es descarten alguns xàfecs, especialment a la meitat sud del territori. Quant a les temperatures, les mínimes registraran un lleuger descens, mentre que les màximes experimentaran un lleuger ascens. A la capital lleidatana, els termòmetres oscil·laran entre els 3 i els 9 ºC. El vent, en aquesta jornada, serà fluix i de component oest.
Previsió per a dijous
Finalment, el dijous es caracteritzarà per la presència de nuvolositat de retenció al Pirineu, la qual podria generar xàfecs febles a moderats, sobretot a la cara nord. La cota de neu en aquestes precipitacions se situarà al voltant dels 1.200 metres. A la resta de la província, s'esperen intervals de núvols. Les temperatures mínimes es mantindran sense canvis significatius, mentre que les màximes continuaran la seva lleugera tendència a l'ascens. El vent, de nou, bufarà fluix de l'oest.