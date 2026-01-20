TRADICIONS
Tot a punt per celebrar el Carnaval a Tàrrega sota el crit de ‘Regnar i devorar!’
Tàrrega es prepara per convertir-se, de l’11 al 15 de febrer, en el seu regne més indisciplinat. El Carnaval 2026, organitzat per l’Associació Agrat amb la col·laboració de l’ajuntament, arriba sota el lema Regnar i devorar!. Els dies 11 i 12 de febrer, la Toltes visitarà les llars d’infants i el divendres 13 tindrà lloc La festa dels Poca-soltes!, un espectacle de gran format amb 2.200 alumnes d’Infantil i Primària, en què la Toltes, el Grizz i els Poca-soltes seran els protagonistes. A la tarda, a la plaça del Carme se celebrarà la xocolatada solidària i, a continuació, la cercavila del Carnaval Infantil fins a la plaça Major. Com a novetat, es posarà a la venda la tassa metàl·lica oficial amb el lema Xocolata a l’orinal, en homenatge a una antiga tradició local. La jornada culminarà amb la pujada del Burro al campanar. Dissabte a la tarda arribarà el moment més esperat: la gran desfilada de comparses. L’any passat van participar-hi més de 1.500 persones distribuïdes en setanta comparses. A la nit se celebrarà el sopar de Carnaval, que recuperarà el concurs Tu sí que devores. Els comerços participaran en el ComerçToltes, el concurs d’aparadors i disfresses que premia la creativitat i l’esperit carnavalesc dels establiments.