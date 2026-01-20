Una persona ha mort i 3 estan en estat greu pel xoc d'un tren contra un mur de contenció que havia caigut a la via a l'alçada de Gelida
Una setantena d'efectius de Bombers i 20 ambulàncies ja s'hi han desplaçat i Protecció Civil ha activat el pla FERROCAT
El conductor d'un tren ha mort aquest dimarts a la nit, segons la SER, i tres més han quedat ferides de gravetat, després que el comboi xoqués contra un mur de contenció que havia caigut a l'alçada de Gelida, a l'Alt Penedès. Protecció Civil i els Bombers han anunciat a través de les xarxes socials que es tractava d'un tren de la línia R4 de RENFE que operava entre Manresa i Sant Vicenç de Calders.
S'hi han desplaçat un total de 20 ambulàncies que estan atenent a 15 persones, segons el SEM, 5 d'elles en estat menys greu. Els Bombers han activat 35 dotacions i més de 70 efectius, també del GREC i el GRAE i Protecció Civil ha activat el pla FERROCAT. Adif ha atribuït el despreniment al temporal.
En total, a hores d'ara els serveis d'emergència han atès un total de 28 trucades relacionades amb l'accident. La consellera d'Interior, Núria Parlon, i la de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, també s'han desplaçat fins a l'indret, segons ha anunciat a través de la xarxa X el conseller de la Presidència, Albert Dalmau.