Els maquinistes de l'AVE Madrid-Barcelona decideixen unilateralment rebaixar la velocitat a 230 km/h en un llarg tram
En resposta al seu desacord amb Renfe sobre les condicions de seguretat i manteniment de la infraestructura
Els trens d’alta velocitat que connecten Madrid amb Barcelona han començat a operar amb una reducció significativa de la seua velocitat màxima en un tram específic. El col·lectiu de maquinistes de l'AVE ha decidit de forma unilateral limitar la circulació a 230 quilòmetres per hora en el segment entre Madrid-Puerta de Atocha i les proximitats de Calatayud. Aquesta acció, que afecta directament el corredor i les connexions amb Tarragona i Lleida, es produeix en un context de preocupació per la seguretat ferroviària.
Segons informacions avançades per 'El Economista', la decisió va ser adoptada aquest dilluns passat pel col·lectiu de maquinistes, majoritàriament afiliat al sindicat SEMAF. L’esmentat acord insta Renfe a implementar aquesta reducció de velocitat de 300 a 230 km/h en la línia Madrid-Barcelona, encara que l’aplicació efectiva es concentra en un tram d’aproximadament 200 quilòmetres. Aquesta resolució unilateral dels treballadors sorgeix com a resposta a un desacord amb Renfe respecte a les condicions de seguretat i manteniment de la infraestructura ferroviària.
La mesura dels maquinistes s’ha pres tot just un dia després del tràgic accident ferroviari ocorregut diumenge passat a Adamuz (Còrdova). En aquest sinistre, un tren d’Iryo va descarrilar i va envair la via contrària, col·lidint amb un Alvia de Renfe en la línia Madrid-Córdoba-Sevilla, amb un balanç provisional de 41 de morts.
La rebaixa de velocitat a la ruta Madrid-Saragossa, aplicada de forma unilateral, no ha rebut encara resposta oficial per part de Renfe. Tanmateix, ja provocaria demores en trens amb destinació a ciutats com Lleida i Tarragona.
El passat 8 d’agost, el sindicat SEMAF ja havia remès una carta a l’Agència Estatal de Seguretat Ferroviària (AESF). En l’esmentada comunicació, expressaven la seua profunda preocupació per l’estat general de les vies, fent especial recalcament en línies clau com la 010 (Madrid Puerta de Atocha-Sevilla Santa Justa), la 030 (Màlaga AV-Màlaga María Zambrano), la 040 (Madrid Chamartín Clara Campoamor-Valencia Joaquim Sorolla) i la 050 (Límit Adif LFP SA-Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes).